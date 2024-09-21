¡ü DeNA 5 ¡Ý 6 ºå¿À ¡û¡ã22²óÀï¡¦²£ÉÍ¡äDeNA¤Ï°ì»þ4¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡£0.5¥²¡¼¥àº¹¤À¤Ã¤¿¹­Åç¤¬µð¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢1Æü¤Ç4°Ì¤ËºÆÅ¾Íî¤·¤¿¡£DeNAÂÇÀþ¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦ÎÓ¤Î»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÍÃì¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÜ粼¤¬¡¢ÄÌ»»150ËÜÎÝÂÇÌÜ¤È