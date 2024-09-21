「空飛ぶクルマ」の実証飛行が和歌山県で行われました。機体は、無人と有人の2回に分けて、それぞれ4分ほど飛行し、高度40メートルまで上昇。風に対する機体の安定性などが確認されました。和歌山県岸本周平知事「南海トラフ地震とかがあった時に、防災面で活用できるのかなと」県は、国の「耐空証明」を取得でき次第、離着陸の場所を整備し、観光や防災に活用したい考えです。