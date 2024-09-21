2024Ç¯9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê9·î7Æü～9Æü¤Ï¸ø±éÃæ»ß¡Ë¤è¤êÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ¡¢¡ØLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PARTⅠ STARRY / PARTⅡ ½¨²Úº×¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºÆ±é¤È¤Ê¤ë¡ÖPART I STARRY¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ (C)¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤­¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ (C)LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ (C)¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤­¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ (C)LI