◆ソフトバンク―楽天（21日、みずほペイペイドーム）優勝マジック4のソフトバンクは本拠地で楽天と2連戦。緒方理貢がプロ初の1番を務める。二塁は川瀬晃が守る。先発は防御率リーグトップのモイネロ。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1右緒方理貢2遊今宮健太3三栗原陵矢4一山川穂高5指中村晃6左正木智也7二川瀬晃8捕甲斐拓也9中周東佑京 投モイネロ