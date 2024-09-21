[9.21 J3第29節](Axis)※19:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 42 金浦真樹MF 9 富樫佑太MF 14 普光院誠MF 17 小澤秀充MF 26 高柳郁弥MF 32 伊川拓MF 34 曽我大地FW 7 松木駿之介控えGK 39 櫻庭立樹DF 41 大城蛍MF 16 丸山壮大MF 54 玉城大志FW 13 高尾流星FW 18 田中翔太FW 19 三木直土監督林健太郎[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰DF 5 池ヶ谷颯斗DF