[9.21 J2第32節](えがおS)※18:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 田代琉我DF 3 大西遼太郎DF 13 岩下航DF 24 江崎巧朗MF 8 上村周平MF 15 三島頌平MF 19 古長谷千博MF 21 豊田歩FW 9 大本祐槻FW 18 石川大地FW 48 唐山翔自控えGK 23 佐藤優也DF 2 黒木晃平DF 5 阿部海斗MF 7 竹本雄飛MF 16 松岡瑠夢MF 17 藤井皓也FW 20 大崎舜監督大木武[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 4 蜂須賀孝治DF 5