◆パ・リーグロッテ―西武（２１日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（指）佐藤龍、５（一）野村大、６（二）外崎、７（左）奥村、８（捕）柘植、９（三）滝沢、▽投＝松本【ロッテ】１（右）岡、２（二）藤岡、３（左）角中、４（一）ソト、５（指）ポランコ、６（中）藤原、７（捕）佐藤、８（三）安田、９（遊）小川、▽投＝小島