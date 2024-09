21日午前、TWSが海外スケジュールのため金浦(キンポ)国際空港を通じて中国に向かった。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TWSが「THE FIRST TAKE」に初登場!ヒット曲「If I'm S, Can You Be My N?」をパフォーマンス・TWS「アイドル陸上大会」男子アーチェリーで金メダル…BADVILLAINのブレイクダンスが最高視聴率5․2%を記録