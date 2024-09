■『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』は、12月25日に発売! 1983年のデビューから、その後社会現象といわれるほどの人気を博し一時代を築いたバンド、チェッカーズ。 デビュー40周年となる2023年にあらたな映像素材が発掘され、2024年3月に全国の映画館で公開されて大きな反響を呼んだ『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』が、12月25日にBlu-rayで発売されることが決定