映画「羊たちの沈黙」に登場する「ハンニバル・レクター」のように、反社会的な行動をとる人物のことは「サイコパス」または「ソシオパス」と呼ばれることがあります。両者の違いについて、ボンド大学の心理学准教授であるブルース・ワット氏とカタリナ・フリッツォン氏が解説しています。What’s the difference between a psychopath and a sociopath? Less than you might thinkhttps://theconversation.com/whats-the-differen