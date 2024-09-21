プロポーションづくりの総合コンサルティング企業｢ダイアナ｣では、ブランドで定番人気の補整下着｢ダイアジェンヌ｣の期間限定カラー｢Lucs Collection2024(ラクスコレクション)｣を、2024年9月11日(水)から12月7日(土)まで販売いたしております。華やかでラグジュアリーなデザインが魅力的な｢ダイアジェンヌ｣に、限定カラーが登場しています。 人気の補整下着に限定カラーが登場 ブランドで定番人
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