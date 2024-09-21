プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。9月14日（土）の放送は、前回 https://news.audee.jp/news/qFhoaH5xnx.htmlに引き続き、バルセロナオリンピック柔道男子78kg級金メダリストの吉田秀彦（よしだ・ひでひこ）さんをゲストに迎え、お届けしました。吉田秀彦