ＮＹ他市場２時台米債利回りの上昇一服 NY株式20日（NY時間13:02） ダウ平均42098.13（+72.94+0.17%） ナスダック17978.03（-35.95-0.20%） CME日経平均先物38190（大証終比：+660+1.73%） 欧州株式20日GMT17:02 英FT100 8229.99（-98.73-1.19%） 独DAX 18720.01（-282.37-1.49%） 仏CAC40 7500.26（-115.15-1.51%） 米国債利回り（NY時間13:02） 2年債 3.568（-0.013） 1