ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日（日本時間２０日）、メジャーリーグ史上初の「５０発＆５０盗塁」を達成しただけでなく「５１―５１」まで上乗せし、新たな伝説を作った。スポーツ報知では、大谷の前人未到「５０―５０」達成の号外を発行した。ＭＬＢの公式Ｘ（旧ツイッター）が２０日（同２１日）未明にポストを投稿。「ＳｈｏｈｅｉＯｈｔａｎｉ，ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｓｕｐｅｒｓｔａｒ」（大谷翔