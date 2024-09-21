ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日（日本時間２０日）、メジャーリーグ史上初の「５０発＆５０盗塁」を達成しただけでなく「５１―５１」まで上乗せし、新たな伝説を作った。スポーツ報知では、大谷の前人未到「５０―５０」達成の号外を発行した。ＭＬＢの公式Ｘ（旧ツイッター）が２０日（同２１日）未明にポストを投稿。「ＳｈｏｈｅｉＯｈｔａｎｉ，ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｓｕｐｅｒｓｔａｒ」（大谷翔
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