ＮＹ他市場１時台米株は小幅安圏推移続く NY株式20日（NY時間12:02） ダウ平均41962.80（-62.39-0.15%） ナスダック17938.12（-75.86-0.42%） CME日経平均先物38135（大証終比：+605+1.59%） 欧州株式20日GMT16:02 英FT100 8229.99（-98.73-1.19%） 独DAX 18720.01（-282.37-1.49%） 仏CAC40 7500.26（-115.15-1.51%） 米国債利回り（NY時間12:02） 2年債 3.583（+0.001）