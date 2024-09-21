◇ナ・リーグ マーリンズ3−20ドジャース（2024年9月19日マイアミ）ドジャース・大谷に3本塁打を浴びたマーリンズのスキップ・シューメーカー監督も脱帽した。6打席目まで勝負を続けたが「1点差のゲームだったら、たぶん（敬遠で）歩かせていた」と告白。この日は大差がついており「（敬遠は）野球の神が見ても不適切。このゲームに敬意を払い、勝負にいった。選手たちが恐れず、勝負にいったことを誇りに思う」と語り「