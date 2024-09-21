１９５３年：北朝鮮の空軍大尉が戦闘機ミグ１５で韓国に亡命１９６３年：第５回アジア野球選手権大会がソウルで開幕２００１年：大宇自動車の債権団が米ゼネラル･モーターズ（ＧＭ）と売却に関する覚書を締結２００４年：ロシアとの首脳会談で包括的なパートナー関係を宣言著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止