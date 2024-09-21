◆9月21日生まれの著名人◆菅原進（47年＝ビリー・バンバン）並樹史朗（57年＝俳優）福田こうへい（76年＝歌手）西野創人（91年＝コロコロチキチキペッパーズ）二階堂ふみ（94年＝女優）渕上舞（96年＝HKT48）水野愛理（02年＝SKE48）