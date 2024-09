20日から東京ディズニーランドでスタートする新しいエンターテイメントプログラム『Reach for the Stars』を空手家の清水希容さんが取材。映像と音楽、特殊効果で作り上げるショーのこだわりが見えてきました。■東京ディズニーランドの新ナイトイベント『Reach for the Stars』とは『Reach for the Stars』は、音楽に合わせてシンデレラ城に映像が投影されるプロジェクションショーです。暗闇に映し出される歴代のキャラクターた