■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3778) さくらネット 東証プライム (2999) ホームポジ 東証スタンダード (5844) 京都ＦＧ 東証プライム (3997) Ｔワークス 東証スタンダード (6266) タツモ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4592) サンバイオ 東証グロース (7707) ＰＳＳ