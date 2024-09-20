CACグループは、2024年10月5日(土)に「第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦」を開催します。 第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦  ■大会概要大会名称： 第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦日程： 2024年10月5日(土)開会式9:30競技開始10:15閉会式15:55(予定)会場： SUBARU総合スポーツセンターhttps://www.mitakagenki-plaza.jp/sports/主催： 株式会社CAC Holdings共催： CACグループ各社