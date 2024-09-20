牛めしチェーン店・松屋のすし業態「すし松」の関西1号店が2024年9月21日(土)にオープンします。9月20日にプレオープンと内覧会でお店を見られる機会があったので、関西初進出となった「すし松 江坂店」に行ってきました。【松屋フーズ】松屋フーズのすし業態が関西初進出！鮨専門店「すし松江坂店」オープン9月21日（土）午前11時〜大阪府吹田市で開店 | 株式会社松屋フーズホールディングスのプレスリリースhttps://prtime