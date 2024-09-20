気象庁によると20日午後9時22分ごろ、地震があった。震源地は豊後水道で、震源の深さは約40キロ、地震の規模（マグニチュード）は4.7と推定される。この地震による津波の心配はないという。この地震により観測された最大震度は震度4だった。［震度3以上が観測された地域］震度4 愛媛県南予震度3 愛媛県中予 山口県東部 高知県西部 大分県中部 大分県南部［震度3以上が観測された市町村］愛媛県 震度4 宇和島市 八幡浜市震度3 大