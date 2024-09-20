20日午後9時20分ごろ、愛媛県宇和島市などで最大震度4の揺れを観測する地震があった。気象庁によると、震源地は豊後水道で震源の深さは約40キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4・7と推定される。【地図で見る】愛媛で地震各地の震度は？各地の主な震度は次の通り。震度4＝愛媛県宇和島市、八幡浜市▽震度3＝大洲市、西予市、内子町など