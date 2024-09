俳優の竹内涼真が主演を務める、Amazon Original ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』(10月25日独占配信)のキャラクタービジュアルが20日、公開された。Amazon Original ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』○『龍が如く 〜Beyond the Game〜』、迫力のあるキャラクタービジュアル公開このたび、ゲームファンから熱狂的な人気を集めるキャラクター“嶋野の狂犬”真島吾朗役を青木崇高が演じることが決定。桐生一馬・錦山彰