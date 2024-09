東京ディズニーランドでスタートする新しいエンターテイメントプログラム『Reach for the Stars』が19日、報道陣に公開されました。『Reach for the Stars』は、シンデレラ城を舞台に、様々なキャラクターたちが未来を切り開いていく姿が描かれるキャッスルプロジェクションです。シンデレラ城に映し出されるプロジェクションマッピングに、光・花火・火の演出などが加わり、空の上にいるかのような臨場感を味わうことができます。