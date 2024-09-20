こちらは「おとめ座（乙女座）」の方向約2億3000万光年先の活動銀河「MCG-03-34-064」です。画像は「ハッブル宇宙望遠鏡（Hubble Space Telescope: HST）」の「掃天観測用高性能カメラ（ACS）」で取得したデータをもとに作成されました。背景はMCG-03-34-064の全体像で、右上に重ねられているのは銀河の中心部分を拡大した画像です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の掃天観測用高性能カメラ（ACS）で撮影された活動銀河「MCG-03-3