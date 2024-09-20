大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月19日（木）（日本時間20日）MLB マイアミ・マーリンズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ローンデポ・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 歴史的な一夜となったこの日のマーリンズ対ドジャース戦。 メジャー史上初となる「50-50」を達成しても、大谷翔平（30）のバッ