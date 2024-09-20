Photo: 小野寺しんいち iPhone 15 （左）、iPhone 16 （右） 機能や中身はたくさん変わったiPhone 16。見た目にはどんな変化があったのか。ここでは、 iPhone 16 ブラックと、iPhone 15 ブルーで、 デザイン面について違いを見てみます。カメラ: 縦並びになりました Photo: 小野寺しんいち iPhone 15 （左）、iPhone 16 （右）