Prime Videoは、10月25日より世界独占配信するAmazon Originalドラマ「龍が如く ~Beyond the Game~」の新キャストとして、原作ファンから"嶋野の狂犬"として熱狂的な人気を集めるキャラクター・真島吾朗役で青木崇高の出演を発表した。あわせて、竹内涼真演じる桐生一馬、賀来賢人演じる錦山彰、真島の3人が並ぶキャラクタービジュアルも