エービーシー・マートは、今年秋冬のDANNERアパレルコレクションを9月27日から順次発売する。1932年の創業以来、アウトドアフィールドを代表するブランドのDanner。今年秋冬のアパレルコレクションではアウトドアフィールドで培った機能性や実用性をそのままに、デイリーユースにも使いやすいカジュアルなデザインを兼ね備えた「Waffle Long Sleeve T−Shirts」、「Crew Neck Inner Down Jacket」、「Crew Neck Inner Down Vest」