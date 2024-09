「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」 宇多田ヒカルが、1999年4月2日Zepp TOKYOで行われたファーストライブ「Luv Live」から、最新ライブ「SCIENCE FICTION TOUR 2024」まで、9つのライブを一挙上映する『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』を11月から開催する。【動画】宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」告知動画9月1日に千秋楽を迎えた6年ぶりのツアー「HIKARU UTADA SCIEN