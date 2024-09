5人組として再出発したFIFTY FIFTYが、タイトル曲「SOS」のミュージックビデオをついに公開した。本日(20日)、FIFTY FIFTYは2ndミニアルバム「Love Tune」を発売。タイトル曲「SOS」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオでメンバーたちは、エレガントで幻想的なムードを披露。「SOS I'm calling 私の心に深く入って来た Message Can you hear my SOS, Oh darling 耳を傾けてみて Truth in you, unmute」という歌