【モデルプレス=2024/09/20】JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより10月にデビューする新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)。10月5日・6日にて開催されるライブ『iNKODE to PLAY』(幕張メッセイベントホール)で、世界初パフォーマンスを行うことが決定した。【写真】本田仁美、韓国再デビューでの最新ビジュアル◆SAY MY NAME、世界初パフォーマンス決定ジェジュンが韓国にて設立し、