Novel Coreが2025年2月11日に開催する初のアリーナ単独公演<“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>にDABO、Charluのゲスト出演が決定した。8月にリリースした楽曲「SKILL TEST feat. DABO, Charlu」で共演した3組が集う。<“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>は、アーティストの頭の中に存在する “アイデアの遊園地” への招待をテーマにした大型公演。一夜限り、横浜・Kアリーナがカオスなアミューズメントパークと化し、複