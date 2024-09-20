½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£Í¼µ®(53)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ç¯¤âË­ºî¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÆºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÇÀ¶È¤ò¤¤¤½¤·¤à¹©Æ£¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤âÂç¤­¤ÊÂæÉ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ó½ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊÆ¤â°ð´¢¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ð´¢¤êµ¡¤Ç°ð¤ò´¢¤ëÍÍ»Ò¤ä¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤íÅù¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÇ¼¤á¤¿Æ°²è¡£¡Ö