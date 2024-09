東京ディズニーランドでは、2024年9月20日から新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」が始まります。9月20日のショー開始に先駆けて、前日の19日に報道関係者などに向けて公開されました。東京バーゲンマニア編集部も参加してきたので、ワクワクが止まらないショーを紹介していきます。初登場のキャラクターもたくさん「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台にしたキャッスルプロジェクションです。