2024年10月5日(土)から2025年2月11日(火・祝)まで、国立西洋美術館［東京・上野］にて、「モネ 睡蓮のとき」を開催します。モネの名画を体感し、その世界にひたっていただけるよう、“五感でひたるモネ”をコンセプトにオリジナルメニューを企画しました。その一部を紹介します。 モネ 睡蓮のとき Collaboration Menu〜五感でひたるモネ〜ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園4‐8‐1）では、本展の期間