子どもを産む前、SNSでとある声を見て「育児が少し怖い」と感じていたほかほか命(@hokahokainochi)さん。しかし実際に子どもを産んで、外の世界に出てみると…？人の優しさを信じたくなる、すてきなエッセイです。 ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokai