Amazonは9月18日、メッシュWi-Fiシステムの新ブランド「eero（イーロ）」を発売した。eeroはAmazon.comが2019年に買収した家庭用メッシュWi-Fiルーターのベンチャー企業で、性能面に加え、iOS／Android向けのeeroアプリによる簡単なセットアップやネットワーク管理、また本体の洗練されたデザインなどを特徴とする。メッシュWi-Fiシステムの新ブランド「eero」シリーズ。すでに米国などでは発売済みラインナップは次の3種類。eero
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