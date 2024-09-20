Amazonは9月18日、メッシュWi-Fiシステムの新ブランド「eero（イーロ）」を発売した。eeroはAmazon.comが2019年に買収した家庭用メッシュWi-Fiルーターのベンチャー企業で、性能面に加え、iOS／Android向けのeeroアプリによる簡単なセットアップやネットワーク管理、また本体の洗練されたデザインなどを特徴とする。メッシュWi-Fiシステムの新ブランド「eero」シリーズ。すでに米国などでは発売済みラインナップは次の3種類。eero