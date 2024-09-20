ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」でキャンペーン「契約者向け！追加申込キャンペーン」「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」の還元額を9月30日までの期間限定で増額した。いずれもキャンペーンサイトからの申し込みが必要。 「契約者向け！追加申込キャンペーン」は既存ユーザーが他社からのMNP、または新規で「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベス