20日午前、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュン、MAMAMOOのファサ、PENTAGONのジンホ、P1Harmony、MADEIN、xikers、NOWADAYS、Loossemble、MIMIIROSE、CLEO、BEAUTYBOX、GENBLUE、ToppDogg出身のパク・ヒョンホ、ホ・チャンミ、コ・ジョンウ、キム・ボミンらが、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区汝矣島（ヨイド）KBS別館で行われる「ミュージックバンク」のリハーサルに参加するため、放送局へ向かった。※この記事は現地メディアの取