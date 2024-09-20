光学機器メーカーのニコンが光学顕微鏡で撮影したムービーやタイムラプス写真に焦点を当てるコンテスト「Small World in Motion Competition」の2024年度受賞作品が発表されました。2024 Small World in Motion Competition | Nikon’s Small Worldhttps://www.nikonsmallworld.com/galleries/2024-small-world-in-motion-competition◆1位：キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の胚における有糸分裂の高まり1位を受