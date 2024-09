独自のサウンドとユニークなスタイルでタイの音楽シーンを席巻する新進気鋭デュオLUSS(ラス)が、新アルバム『Is There Anything on the Moon?』をリリースした。LUSSは、作詞も務めるリードシンガーCOCO(ココ)と、プロデューサー兼ビートメーカーのBEN(ベン)のふたりによるタイ・バンコクをベースに活動するエレクトロ・ヒップ・ホップ/ポップ・デュオだ。現代のアーバンとエレクトロニック・サウンドを組み合わせ、タイ語