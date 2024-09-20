２０日、前線の影響で東北地方は大雨となった一方で、東海地方は太平洋高気圧に覆われ気温が上昇、気象庁によると、午後０時４６分、静岡市で最高気温３９・２度を記録し、９月の同所の観測史上最高を更新した。福井県小浜市、兵庫県豊岡市、京都府舞鶴市の３地点で３８・０度、鳥取市で３７・９度など、東海地方から西日本を中心に、全国の１４０地点（午後３時現在）で３５度以上の猛暑日となった。東京都心の最高気温は３３