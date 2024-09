映画やディズニーリゾートの運営を手がけるウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)が、社内でSlackの使用を禁止したことが明らかとなりました。ディズニーは2024年7月に、社内で利用していたSlackチャンネルがハッキングされ、大量のデータが流出したと報じられていました。Disney to Stop Using Slack Following Hack That Exposed Company Data - WSJhttps://www.wsj.com/business/disney-to-stop-using-slack-following-