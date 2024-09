セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』LLぬいぐるみ“ウギー・ブギー”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』LLぬいぐるみ“ウギー・ブギー” 登場時期:2024年9月20日より順次サイズ:全長約38×20×42cm