◆陸上日本学生対校選手権第２日（２０日、神奈川・ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）男子４００メートル障害予選が行われ、パリ五輪代表で日本歴代３位（４７秒９９）の自己ベスト記録を持つ慶大の豊田兼（４年）は第５組にエントリーされていたが、欠場した。豊田は今年６月の日本選手権では日本歴代３位の好記録で優勝し、パリ五輪出場を決めたが、その後、故障。パリ五輪の予選では自己ベスト記録か