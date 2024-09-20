【モデルプレス＝2024/09/20】韓国の大手事務所HYBEとアメリカの大手レコード・レーベルGeffen Recordsが実施したグローバルオーディション番組「The Debut：Dream Academy」で誕生したKATSEYE（キャッツアイ）が初来日。様々なバックグランドを持つ6人のプロフィールに迫る。【写真】HYBEの新進気鋭ガールグループ、SNSでバズる話題の新曲◆HYBEの国際派新ガールズグループ「KATSEYE」K-POPの育成メソッドを用いて結成された史上