【モデルプレス＝2024/09/20】韓国の大手事務所HYBEとアメリカの大手レコード・レーベルGeffen Recordsが実施したグローバルオーディション番組「The Debut：Dream Academy」で誕生したKATSEYE（キャッツアイ）が初来日。様々なバックグランドを持つ6人のプロフィールに迫る。【写真】HYBEの新進気鋭ガールグループ、SNSでバズる話題の新曲◆HYBEの国際派新ガールズグループ「KATSEYE」K-POPの育成メソッドを用いて結成された史上
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- 5. 許されざる罪 老女の最期の告白
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- 8. トイレで配線に繋がった箱を発見
- 9. 大谷VS阪神 来年3月に実現
- 10. TV局の女性AD 進次郎氏に冷める
- 1. 火葬で頭蓋骨割る 10年超前から
- 2. 許されざる罪 老女の最期の告白
- 3. トイレで配線に繋がった箱を発見
- 4. TV局の女性AD 進次郎氏に冷める
- 5. 小泉氏 中1でもう友達できない
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- 1. バレー女子元監督「密会不倫」か
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