歌舞伎俳優・市川團十郎の長男・市川新之助が、大阪松竹座「十月大歌舞伎」（１０月１０〜２６日）で「連獅子」に初挑戦する。勇壮な毛振りが注目される歌舞伎舞踊の代表作。「前半はかわいく、後半は格好良く演じたい」と意欲的だ。２０２２年１１月から始まった父の１３代目襲名披露と自身の初舞台として行われる興行の締めくくりを飾る。◆市川新之助あらかると▼本名堀越勸玄（ほりこし・かんげん）▼生まれ２０１